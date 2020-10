Jankulovski: "Pioli meritava di continuare col Milan. Theo Hernandez? Un grande acquisto"

Nel pre gara di Milan-Sparta Praga (gara al momento ferma sull'1-0 in favore dei lombardi, primo tempo da poco terminato), ai microfoni di Milan TV è intervenuto l'ex rossonero Marek Jankulovski. Dopo un commento al match, spazio al suo pensiero sui protagonisti: "Sono molto felice per Pioli, anche se non lo conosco personalmente. Tutti lo davano per esonerato, ma vedendo i risultati, la voglia, la qualità del gioco... credo abbia meritato questa possibilità. Sta a lui ora confermarsi, io gli auguro di stare per più tempo possibile al Milan. Theo Hernandez è un gran giocatore, uno che ha un futuro davanti: sa quali sono le sue qualità tecniche, ha forza, un bel tiro, e la giovane età è dalla sua. E' stato un grande acquisto: deve forse migliorare sulla fase difensiva, ma ha tutto, anche la possibilità di crescere. Con lui comunque ci sono anche tanti altri bei giocatori, mi aspetto molto anche da Tonali, che per ora non ha avuto molto spazio, però ripeto, nel complesso sono una grande squadra".