Jardel ammette: "In estate facevo uso di droghe"

Mario Jardel vuota il sacco e parla dei suoi trascorsi in Europa. L'ex attaccante brasiliano ha giocato con le maglie di Porto, Galatasaray, Sporting Lisbona, passando anche per l'Italia vestendo la casacca dell'Ancona. "Sono entrato per curiosità nel mondo della droga quando giocavo in Europa, la consumavo regolarmente quando ero in vacanza perché durante la stagione sarei stato fermato dall'antidoping. Ora mi sono liberato di tutto questo e lavoro perché i giovani non commettano i miei stessi errori", le sue parole riportate da Sportmediaset.it.