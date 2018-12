© foto di Federico De Luca

Jeda, storico ex giocatore del Cagliari, ha parlato della prossima partita contro la Lazio: "Il Cagliari in questo momento, salvo la sconfitta maturata nel finale contro il Napoli, gode di buona salute - ha dichiarato a Lalaziosiamonoi.it - Si tratta di una squadra che è maturata molto dall’inizio del campionato. Ha capito che tipo di stagione deve fare ma soprattutto i calciatori più importanti in rosa stanno venendo fuori e stanno dimostrando le loro qualità. La partita? Per il Cagliari è durissima, visto che la Lazio ha bisogno di venire fuori da questo periodo difficile. I rossoblu non sono una squadra facile da affrontare, vista la loro tranquillità. I sardi si trovano in un buon momento e questa sfida sarà più delicata per la Lazio visto che ha veramente necessità di vincere. La squadra di Maran deve continuare con questa mentalità e questo equilibrio che ha trovato, sono una formazione dura da affrontare visto che stanno venendo fuori in questo periodo i giocatori più importanti che magari all’inizio non hanno brillato. Sarà un match difficile per entrambe: il Cagliari è più sereno, la Lazio vuole vincere vista la fase che sta vivendo. Inoltre gioca in casa e sentirsi addosso la pressione rende le cose più complicate".