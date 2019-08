Joao Mario, esordio con assist in Russia. Ma la Lokomotiv va ko

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Esordio con assist per Joao Mario nella Russian Premier League. Il centrocampista portoghese, che ha lasciato l'Inter pochi giorni fa in prestito con diritto di riscatto, è entrato al 30esimo e ha fornito l'assist per la rete di Anton Miranchuk. Un gol che non è servito alla Lokomotiv Mosca, prossima avversaria della Juventus in Champions League, per ottenere un risultato positivo contro il Rostov: la squadra moscovita è stata battuta 2-1.