© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Mario conquista Mosca. Il centrocampista portoghese, ex Inter e prossimo avversario della Juventus in Champions League, è infatti stato votato come giocatore del mese di ottobre dai tifosi della Lokomotiv. Praticamente un plebiscito: il 50,63% dei voti è andato all'ex numero 10 nerazzurro, seguito da Miranchuk col 33,71%. Terzo posto col 7,63% per Murilo.