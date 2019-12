© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Pedro è il secondo giocatore nella storia del Cagliari a segnare almeno 10 gol in un singolo campionato di Serie A nelle prime 15 gare, dopo Luigi Riva nel 1968/69 e 1973/74. Uno score importantissimo per il senatore rossoblù, a segno anche oggi contro il Sassuolo prima di propiziare l'ormai insperato 2-2 di Ragatzu. Si tratta della prima volta in doppia cifra in un massimo campionato nella carriera di Joao Pedro, mai così decisivo in carriera dunque come in questa stagione.

Leggi qui le pagelle di TMW del Cagliari!