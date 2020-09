Joe Jordan: "Pirlo alla Juve è ascoltato dai giocatori. Bianconeri ancora favoriti per il titolo"

vedi letture

Joe Jordan, ex attaccante del Milan negli anni '80, parla, intervistato da "Leggo", della corsa scudetto, oltre che della scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo: "La favorita per lo scudetto? La Juventus ha vinto gli ultimi nove campionati, quindi non si può non considerarla favorita per vincere ancora. Comunque, spero ci siano delle sorprese. Magari anche il Milan che seguo sempre con grande affetto. Pirlo? Mi ricorda un po’ la scelta fatta dal Chelsea con Lampard. Come Pirlo, Lampard ha fatto la storia del Chelsea e, quindi, è molto rispettato dai giocatori che sanno perfettamente quella che è la sua carriera ai Blues. Lo stesso discorso lo si può fare per Pirlo che, con la Juventus, ha vinto molto e, di conseguenza, viene ascoltato dai giocatori".