Jorginho su Instagram: "Quando guardi una serie tv e vedi Napoli"

Jorginho non dimentica Napoli. E' lontano, molto lontano, ma ne resta innamorato. Il centrocampista del Chelsea ha salutato il Golfo quest'estate, ma quando rivede la città, anche in tv, non può fare a meno di tesserne le lodi: "Quando stai guardando una serie tv e viene fuori quest'immagine stupenda", scrive su Instagram.