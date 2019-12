Juan sul Flamengo: "Ci siamo preparati. Paralizzare il Liverpool"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

L'ex difensore della Roma, Juan, fa ora parte dello staff del Flamengo. Così, il giorno prima della finale di Mondiale per Club contro il Liverpool, ha detto la sua sulla situazione nello spogliatoio. "I giocatori del Flamengo stanno bene, sanno cosa devono fare, ci siamo preparati in questi due giorni di allenamento. Dovranno essere mentalmente forti per questa partita. Dovremo giocare come stiamo mostrando, per il Flamengo è una grande stagione, abbiamo raggiunto tutti quanti gli obiettivi disputando grandi partite, abbiamo calciatori abituati a questo tipo di gioco, dovremo far vedere il nostro miglior calcio e paralizzare il Liverpool".