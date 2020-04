Juanito Gomez su Jorginho: "Negli anni di Verona mi ha aiutato a crescere"

Nel corso dello speciale AspettateC, in onda ogni venerdì su Sportitalia, è intervenuto l'attaccante del Gubbio Juanito Gomez, che, tra le altre, ha ripercorso gli anni all'Hellas Verona, dove ha militato con il centrocampista del Chelsea Jorginho: "Sono stato sette anni a Verona, è un ricordo bellissimo quello che porto di quella piazza, tanto che sono rimasto a vivere qui vicino. Io più forte di Jorginho? Tecnicamente è fortissimo, e riesce a far giocare bene anche chi gli sta vicino: gli anni con lui sono stati esaltanti, ha fatto crescere anche a me. Quando sei in difficoltà ti dà sempre una via d'uscita. Adesso è cresciuto molto, anche fisicamente. Mi ha fatto piacere lo scorso anno andarlo a vedere a Londra, ma spero di vederlo presto di nuovo in Italia, in Serie A: la comunque è contento, e sta facendo bene".