Julio Cesar: "Assenza di Messi gran vantaggio per l'Inter"

"Non avere contro Messi per l'Inter è un grandissimo vantaggio". Così l'ex portiere nerazzurro del Tripete Julio Cesar ha parlato a pochi minuti dalla sfida di San Siro ai microfoni di Sky Sport. "E' il più forte del mondo insieme a Cristiano Ronaldo e Neymar, ma all'andata il Barcellona ha dimostrato di non essere Messi dipendente. Hanno grandi giocatori e qualità, i nerazzurri devono stare attenti".