Julio Cesar, Bergomi, Cambiasso e Milito entrano nella Hall of Fame dell'Inter. Il comunicato

Julio Cesar, Giuseppe Bergomi, Esteban Cambiasso e Diego Milito. Sono queste quattro leggende ad entrare ufficialmente nella HALL OF FAME di Inter, powered by Pirelli. Un'edizione speciale, questa, la terza: vista la concomitanza con il decimo anniversario dei grandi successi del Triplete, tra i candidati comparivano infatti anche i giocatori della rosa 2009/2010 che hanno terminato l'attività agonistica. Come criteri per la selezione restavano quello delle 60 presenze in gare ufficiali con la maglia dell'Inter e la vittoria di almeno un titolo in nerazzurro. Alla votazione, che ha ricevuto centinaia di migliaia di preferenze, hanno partecipato interisti da ogni angolo del pianeta. Ai voti dei tifosi si sono aggiunti quelli di tutti gli appartenenti al mondo Inter, oltre ai rappresentanti dei principali media nazionali e internazionali.

L'ALBO D'ORO DELLA HALL OF FAME NERAZZURRA

2018: Walter Zenga, Javier Zanetti, Lothar Matthäus, Ronaldo. Premio Speciale: Famiglia Moratti.

2019: Francesco Toldo, Giacinto Facchetti, Dejan Stankovic, Giuseppe Meazza. Premio BUU: Astutillo Malgioglio.

2020: Julio Cesar, Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Diego Milito.