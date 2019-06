Julio Cesar: "In Italia ho vissuto i momenti più belli della mia carriera"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine della partita andata in scena al Foro Italico di Roma, l'ex portiere dell'Inter Julio Cesar, grande protagonista della serata, parla ai microfoni di Sky Sport: "Bellissima serata, il calcio lascia amicizia e ricordi. Volevo ringraziare Francesco Totti e Luis Figo, venire in Italia è bellissimo. Sono contentissimo di avere partecipato a questo evento, se possiamo metterci tutti insieme per una bella causa non possiamo dire no. L'Italia è sempre nel mio cuore, qui ho vissuto i momenti più belli della mia carriera, questo è sicuro".