Julio Cesar: "Inter, quando sono andato via ho lasciato la porta aperta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite speciale al ritrovo degli Inter Club Pugliesi in quel di Monopoli, Julio Cesar, l'ex Acchiappasogni nerazzurro, ha aperto a un possibile ritorno nel club milanese parlando davanti ai tifosi presenti che hanno accolto il suo discorso con un applauso caloroso: "Quando me ne sono andato dall’Inter so di aver lasciato una porta aperta", le parole del brasiliano riportate da Passioneinter.com.