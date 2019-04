Fonte: fcinternews.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Bilancio sicuramente positivo, ma c'è ancora da conquistare un posto in Champions". Questo il messaggio che Julio Cesar manda all'Inter nell'intervista concessa alla tv nerazzurra. "Fondamentale poter giocare in casa i prossimi scontri diretti, che sono partite da 6 punti - sottolinea l'ex portiere brasiliano -. Da queste partite si capirà se l'Inter avrà fatto bene o meno in campionato. L'eliminazione di quest'anno dalla Champions? Non so dire se sia dipesa dalla mancanza di esperienza, in organico ci sono un allenatore bravo ed esperto e giocatori che fanno parte delle rispettive nazionali".

Infine, una chiosa su Samir Handanovic: "Lui è fortissimo e lo dimostra ormai da anni. Secondo me è tra i primi 5 portieri al mondo".