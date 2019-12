© foto di Giacomo Morini

Intervistato da Infobae, l'ex attaccante dell'Inter Julio Cruz ha parlato dei suoi ex compagni di squadra, Adriano e Mario Balotelli: "Adriano era un ragazzo fantastico, la morte del padre ha fatto scattare un click nella sua testa in negativo. Abbiamo provato ad aiutarlo tutti, ma non puoi sapere mai quello che uno pensa. Parlavamo con lui, ma mezz’ora dopo faceva quello che voleva. È entrato in depressione e non aveva la compagnia giusta intorno a lui e non l’hanno aiutato come avrebbero dovuto. È stato un peccato, perché era un fenomeno". Una battuta anche su Balotelli: "Conta molto la testa. All'inizio era umile e calmo, poi dopo un paio di gol importanti è partito di testa o lo hanno fatto partire. Gli hanno fatto credere di essere Pelé, invece era solamente agli inizi”.