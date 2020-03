Julio Sergio: "Voglio vedere un Roma-Lazio in Curva Sud, ma non travestito alla De Rossi"

vedi letture

Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su Instagram attraverso la pagina "Il Futbol Sudamericano". Questi i suoi ricordi sull'esperienza vissuta nella capitale: "Quando sono arrivato a Roma c’erano diversi altri portieri. Con Spalletti ho avuto l’occasione della vita dopo aver fatto solo un’amichevole contro il Bayer Leverkusen. Mi ero allenato bene e alla fine mi sono tolto grandi soddisfazioni in quegli anni. Sono rimasto tre anni senza quasi mai giocare, ma poi con la Juventus all’esordio ho fatto una grande partita. Uno dei miei punti forti è sempre stata la mentalità: avere la testa giusta per un portiere è fondamentale”.

Le piacerebbe vedere una partita della Roma in Curva Sud?

“Questa è una cosa che voglio fare e che non ho avuto ancora tempo di realizzare. Mi piacerebbe vedere un derby non travestito come De Rossi, ma come Julio Sergio. Mi fa piacere che i tifosi si ricordino di me perché ho giocato bene e sono contento di aver vinto tutti e quattro i derby con la Roma in quell’anno”.