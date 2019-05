Junior Tim Cup alla finale di Coppa Italia

Ai protagonisti di Atalanta e Lazio in regalo maglia del torneo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Anche quest'anno la Junior TIM Cup, il torneo di calcio a 7 under 14 sostenuto da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, sarà presente alla Finale di TIM Cup Atalanta-Lazio in programma domani allo stadio Olimpico. Oggi, nel corso della conferenza stampa di vigilia dell'Atalanta e della Lazio, i due allenatori Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi e i due capitani Alejandro Darìo Gomez e Senad Lulic hanno ricevuto in dono la speciale maglia della Junior TIM Cup con la scritta "Uno di Noi" dai ragazzi presenti. Domani le squadre dell'Oratorio Albino di Albino (Bergamo) e della Parrocchia Natività di Maria Santissima (NMS) di Roma si sfideranno in un'amichevole sotto lo sguardo dei loro beniamini e del pubblico sugli spalti pochi minuti prima il fischio d'inizio dell'atto finale. Gli oratori vincitori di ciascun torneo cittadino si contenderanno il trofeo durante la fase Finale che si terrà a Firenze nell'ultimo weekend di maggio.