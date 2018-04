Junior Tim Cup, festa a Roma

I ragazzi incontrano El Shaarawy e Parolo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 APR - I ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, hanno vissuto un pomeriggio da sogno insieme a Stephan El Shaarawy della Roma e Marco Parolo della Lazio, accolti alla parrocchia San Giuseppe Artigiano di Roma. Dopo aver rivolto alcune domande agli ambasciatori di Roma e Lazio, i ragazzi hanno donato loro una maglia con la scritta "Uno di Noi", simbolo dell'unione tra il calcio di vertice e quello di base. El Shaarawy, Parolo e il capitano della squadra di un oratorio che partecipa al torneo, hanno firmato una speciale maglia che farà una "staffetta" in tutte le città dei prossimi incontri. Nei prossimi giorni, la Parrocchia S.Giuseppe al Trionfale (Roma), la Parrocchia SS. Trinità (Benevento), l'Oratorio Don Guanella (Napoli) e la Parrocchia S. Giuseppe Sibari (Crotone) disputeranno la 4/a Fase Finale Interregionale del torneo e saranno accolti all'Olimpico di Roma per disputare un'amichevole in occasione del prepartita di Roma-Chievo.