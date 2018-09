Juric sul Napoli: "Ancelotti fa più rotazioni rispetto a Sarri"

Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Juric, ex allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ancelotti rispetto a Sarri cambia molti giocatori, li fa ruotare. Rog è un ragazzo interessante, io lo vedo bene in fase offensiva, ha gamba ma è anche bravo nel recuperare i palloni. Sul giro palla è ancora un po' lento ma è forte nelle accelerazioni. È una grande opportunità per lui essere allenato da Ancelotti. Hamsik è un calciatore intelligente per cui non risente più di tanto dello spostamento di ruolo, ha solo bisogno di un po' di tempo per prendere le misure con la nuova posizione in campo. A Torino ha fatto una grande partita, mi è piaciuto molto".