Juve, 23 gol subiti: la media degli ultimi 8 anni a fine stagione era di 24

La difesa della Juventus sta ritrovando Giorgio Chiellini, rientrato in campo domenica scorsa contro il Brescia, e il ritorno del capitano dopo l'infortunio potrebbe essere decisivo per i bianconeri, visto che la fase difensiva non convince fino in fondo. Come riportato dal Corriere dello Sport la Juve ha infatti subito 23 reti in campionato, ovvero praticamente quante ne aveva subite in media negli ultimi otto anni al termine della stagione (24).