Zbigniew Boniek è intervenuto questa mattina ai microfoni di 'Radio Rai' e ha affrontato diversi temi. Tra questi, anche il nuovo asse di mercato tra Juventus e Al Duhail visto che il club qatariota dopo Benatia e Mandzukic è pronto ad acquistare dai bianconeri anche il nordcoreano Han: "Nel calcio si fanno alleanza tra chi ha i soldi e chi non ha i soldi. I ricchi le fanno con i ricchi e i poveri le fanno con i poveri. La Juventus ha interesse a fare alleanze con chi ha nuove risorse economiche, ci sono solo vantaggi. Oggi sono i soldi che costruiscono amicizie nel mondo del calcio".

Maurizio Sarri la convince?

"Non voglio esprimere giudizi al momento, né paragonarlo ad Allegri. Quest'ultimo ha vinto tutto, mentre Sarri è arrivato alla Juventus da poco tempo e ha tutto dinanzi a sé. Sono paragoni che non fanno bene a nessuno, se vincerà sarà bravo altrimenti no. Lascio a voi questa guerra fredda...".