© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A un passo dai 300 gol in Champions League: la Juventus è a Mosca per cercare la qualificazione agli ottavi, ma contro la Lokomotiv potrebbe tagliare questo traguardo. Da Padovano a Dybala? L'attaccante torinese, segnando al Borussia Dortmund a settembre 1995, aprì le danze nell'era moderna. L'argentino ha segnato le reti numero 298-299 in Champions, di Trezeguet (100°) e Giovinco (200°) i gol "tondi" fin qui arrivati nella storia bianconera nella massima competizione europea.