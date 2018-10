© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I tifosi della Juventus sono in apprensione per le condizioni di Paulo Dybala: il 10 bianconero è uscito anzitempo nell'amichevole tra Argentina e Brasile per un problema al ginocchio. Da verificare l'entità dell'infortunio: la Joya rientrerà in questi giorni in Italia e si sottoporrà ad accertamenti. Da escludere l'impiego contro il Genoa, ma probabilmente Dybala non sarebbe sceso comunque in campo contro i rossoblù considerato il viaggo intercontinentale.