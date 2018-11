Juve, affaticamento per Cancelo e Douglas. Matuidi a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito il bollettino medico sulle condizioni di molti giocatori bianconeri: "Questa mattina la squadra ha lavorato sulla tattica da replicare mercoledì contro i Red Devils. Durante la seduta odierna, che ha visto Chiellini e Mandzukic allenarsi con il gruppo, Matuidi ha affrontato un lavoro personalizzato, finalizzato al recupero dalla contusione all'anca. Allenamento differenziato per Cancelo a causa di un affaticamento muscolare ai flessori coscia sinistra. Solo trattamenti per Douglas Costa, che accusa un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Andrà valutato giorno per giorno il trauma distorsivo alla caviglia sinistra riportato da Bernardeschi durante la fase di recupero dall'affaticamento allo psoas, mentre Kean dovrà essere sottoposto ad accertamenti per un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra. ", si legge su Juventus.com.