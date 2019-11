Juve agli ottavi con due gare di anticipo: non succedeva da undici anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'ultimo secondo, ma con due turni d'anticipo. La Juventus, battendo la Lokomotiv a Mosca, stacca infatti il pass per gli ottavi di Champions League con 180 minuti di anticipo rispetto alla fine del girone. Non succedeva da oltre dieci anni: l'ultima volta, nella stagione 2008/2009. In panchina c'era Claudio Ranieri.