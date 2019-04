© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato la fascia di capitano che questa sera sarà sul braccio di Dybala: "Per Dybala credo che sia una partita chiave che potrebbe rappresentare tanto per il suo futuro in Juve e anche in una piccola finestra non Juve. Con l'arrivo di Ronaldo ricopre un ruolo di seconda fascia ma non tanto quello ma il fatto che gioca poco rispetto a quanto può giocare in un'altra squadra".