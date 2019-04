© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i 120 tifosi italiani fermati all'Amsterdam in occasione della gara di andata, c'è preoccupazione anche per il ritorno di Juventus-Ajax. Secondo quanto fanno sapere i colleghi di Sky Sport, cinque ultras olandesi sono stati infatti fermati dalla Digos al casello autostradale di Settimo Torinese, trovati in possesso di "oggetti atti a offendere". Il questore di Torino disporrà il Daspo immediato nei loro confronti.