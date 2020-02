vedi letture

Juve al lavoro verso la SPAL. Pjanic fa differenziato, terapie per la lombalgia di Higuain

Novità da casa Juventus in vista della prossima di campionato. Manca un giorno alla partenza per Ferrara, e al JTC la Juventus continua a lavorare per preparare al meglio la gara esterna di sabato alle 18:00 contro la SPAL. Oggi la squadra ha lavorato sulla velocità in preparazione alla partita. Pjanic ha svolto allenamento differenziato in campo, mentre Higuain ha proseguito le terapie per la lieve lombalgia. Rabiot, invece, ha preso parte regolarmente all'allenamento.