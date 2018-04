Juve, Allegri: "Conosciamo il Napoli, domenica gara di grande agonismo"

Risultato finale: Crotone-Juventus 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Massimiliano Allegri, intervenuto nel post partita a Sky Sport: "Dispiace ma un paio di mesi fa si sperava di arrivare a +4 sul Napoli allo scontro diretto. Giocare qui è sempre difficile, ora abbiamo lo scontro diretto domenica. Io stasera parlerei di come abbiamo difeso come squadra, eravamo a rischio già nel primo tempo. Bisognava fare il secondo gol ma non ci siamo riusciti, poi abbiamo preso l'1-1 e non siamo riusciti più a passare avanti. Abbiamo avuto poca compattezza di squadra, sono partite dove le vittoria passano dalla fase difensiva. Domenica abbiamo questo scontro diretto, comunque vada dovremo giocarci questo campionato fino alla fine. La cosa da fare è rimanere sereni, siamo in testa al campionato e nessuno poteva immaginare che stasera la Juve avrebbe vinto il campionato. Il Napoli lo conosciamo, sarà una partita bella dove ci sarà grande agonismo. Milik o Mertens? Non lo so chi farà giocare, noi dovremo fare una buona partita con l'impatto giusto, qualsiasi fosse stato il risultato di stasera poi contro il Napoli sarebbe servita partita partita vera".