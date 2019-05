Juve-Allegri, l'addio tra le parti scuote la Borsa: titolo in rialzo

La Juventus e Max Allegri non andranno avanti insieme. La notizia di qualche ora fa ha subito suscitato la reazione del titolo in Borsa. Dopo il comunicato ufficiale del club bianconero gli operatori di mercato si sono scatenati e al momento il titolo bianconero è in crescita (+1,39 alle 15.12).

Notizia positiva. Il titolo bianconero aveva subito un periodo di flessione, dovuto all'eliminazione di un mese fa dalla Champions League contro l'Ajax. Adesso, invece, la Vecchia Signora torna a vedere la luce nelle quotazioni economiche.