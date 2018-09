Juve, Allegri lavora all'intesa CR7-Dybala: stasera in campo entrambi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Più si gioca insieme e più ci si conosce, per Massimiliano Allegri. E' anche per questo che stasera, contro il Frosinone, l'allenatore toscano schiererà in contemporanea Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, due campioni che stanno lavorando alla loro intesa. Servirà del tempo ai due, che insieme non hanno ancora incantato, ma possono sprigionare una grande bellezza, come scrive il Corriere della Sera.