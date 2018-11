Juve, Allegri ne convoca 21 per Firenze: out Alex Sandro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sulla Juventus, domani in campo al Franchi di Firenze. Al temine dell'allenamento di rifinitura sostenuto questo pomeriggio al JTC, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Fiorentina, gara valida per la 14° giornata di andata, in programma sabato 1 dicembre, alle 18.00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Out Alex Sandro così come Khedira, rinviato il ritorno in gruppo di Can.

Questi gli uomini a disposizione del tecnico:

Portieri:Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Douglas Costa, Matuidi, Cuadrado, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.