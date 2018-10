Juve, Allianz surreale: 2-0, ma cantano solo i tifosi svizzeri

Fonte: Inviato a Torino

La Juventus ha chiuso in doppio vantaggio il primo tempo della gara contro lo Young Boys, ma un passante dalle parti dell'Allianz Stadium non se ne sarebbe accorto. In campo i bianconeri dominano, sugli spalti i tifosi rimangono zitti per quasi tutta la prima frazione di gara. Mutismo assoluto sul possesso della Juve, un paio di boati ai gol e qualche fischio nei confronti della squadra ospite. Oltre a un coro “Grazie Marotta” durato qualche secondo. Poco o nulla, nell’impianto si sentono soltanto i tifosi svizzeri. Il motivo? Probabilmente continua la protesta contro il caro biglietti, ricordiamo inoltre che oggi la curva è stata squalificata per una giornata in campionato. L’atmosfera, con una squadra vicina alla nona vittoria su nove gare stagionali, è però davvero surreale.