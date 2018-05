Juve, anche oggi Mandzukic non si è allenato con i compagni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche oggi niente allenamento per Mario Mandzukic: secondo quanto riferito da Sky Sport 24, infatti, l'attaccante croato anche oggi non ha lavorato con i compagni in casa Juventus. Da escludere a questo punto la sua presenza contro il Bologna, e da verificare la possibilità che scenda in campo contro il Milan in finale di Coppa Italia.