© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Azzurro maculato con inserti più chiari, mentre i loghi saranno bianchi: circolano in rete, sul sito specializzato footyheadlines, le prime anticipazioni relative alla terza maglia della Juventus per la prima stagione. Una scelta che, se confermata ufficialmente dalla società, farà discutere. Sui social, difatti, l'apprezzamento non è proprio unanime. Anzi.