Juve, arriva il 15mo francobollo

Celebra la vittoria in campionato

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - E' stato emesso oggi (raccolto in apposito foglietto) il nuovo francobollo italiano targato Juventus: e' il 15mo dedicato alla squadra torinese e il 14mo legato alla vittoria juventina nel campionato di serie A. La vignetta del francobollo (valido per la posta ordinaria) mostra, su un fondino tricolore, un giocatore della Juventus visto dall'alto che calcia un pallone; al centro sono riprodotti il logo della Juventus Football Club e uno scudetto tricolore. La stampa e' realizzata in foglietti di otto esemplari sui cui margini e' ripetuto in grande il disegno del calciatore. La tiratura e' di due milioni 400 mila esemplari (quindi 300 mila foglietti). La Juve e' la squadra di calcio italiana che ha ricevuto il maggior numero di tributi filatelici. In particolare sono stati emessi francobolli per gli scudetti vinti nel 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2005, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, cui ora si aggiunge il 2019. Infine, un francobollo fu emesso nel 1996 per la Juve come campione d'Europa.