Juve, arriva la festa Scudetto: nell'intervallo premiate anche le Women

La stagione della Juventus si chiude con la festa Scudetto, come ormai da otto anni a questa parte. Una tradizione, scrive il club bianconero sul proprio sito ufficiale, che si rinnoverà domenica. La Vecchia Signora, che alle 20.30 andrà in campo contro l'Atalanta, non ha ancora svelato i dettagli dello show che sta programmando ormai da tempo. Ha confermato, però, che a essere premiata non sarà soltanto la squadra maschile: all'Allianz Stadium torneranno infatti le Women, anche loro campioni d'Italia (in questo caso per la seconda volta consecutiva), che riceveranno l'ovazione del pubblico bianconero nell'intervallo del confronto con gli orobici.