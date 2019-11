© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà Gonzalo Higuain il giocatore della Juventus impegnato oggi in conferenza stampa al fianco di Maurizio Sarri. Il centravanti argentino e il tecnico toscano parleranno, alla vigilia della gara contro l'Atletico Madrid, a partire dalle 13.30. Come di consueto, potrete leggere tutte le loro parole in diretta testuale sulle pagine di TMW.