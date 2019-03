© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mentre la Juventus in campo tenta la grande rimonta, il pubblico dello Stadium risponde presente. La società bianconera ha infatti confermato il record assoluto d’incasso dello Stadium: 35.690 i presenti, che sommati ai 3.737 abbonati portano il fatturato a sfiorare i 5 milioni di euro. Per la precisione, 4.947.759 euro. I tifosi ospiti in totale sono 1.457.