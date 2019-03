Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono attesi 41.500 spettatori stasera all'Allianz Stadium di Torino per Juventus-Atletico Madrid: è il record di presenze per soli cinque biglietti, perché quello precedente risaliva ad uno Juventus-Inter del 7 dicembre del 2018, quando sugli spalti c'erano 41.495 persone. Si batterà anche il record di incasso: 5 milioni e mezzo di euro, superiore a quello di Juventus-Manchester United del 7 novembre 2018, poco più di 4 milioni di euro. Non c'è il sold-out per via dei 500 biglietti invenduti nel settore dell'Atletico.