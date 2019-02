© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone è “lo specialista”, per Marca. Il quotidiano spagnolo evidenzia infatti come il tecnico dell’Atletico Madrid, stasera in campo contro la Juventus, sia ancora imbattuto in partite casalinghe nelle gare a eliminazione diretta di Champions League. Sette vittorie, quattro pareggi, zero sconfitte, soltanto due gol subiti: il Cholo sarà un avversario più che complicato per la Juve. Né Messi né Ronaldo, infatti, sono riusciti a batterlo in casa sua.