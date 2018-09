Juve, atteso il recupero di De Sciglio: il terzino punta l'Udinese

Danilo D’Ambrosio, che ha siglato il gol che ha regalato la vittoria all’Inter, ha commentato così la gara nel post partita: “Quando sei costretto a vincere per forza ti esponi a ripartenze. Non abbiamo avuto un buon inizio di campionato ed essendo l’Inter dobbiamo cercare di vincere...

Caso Pogba allo United: Mou lo declassa, la Juve è in agguato

Cagliari-Samp, probabili e ballottaggi: tanti dubbi per Maran. Out Tonelli

Caso Pepito Rossi, rischia la squalifica per un collirio

Le pagelle di Lafont: troppi rischi per il portiere viola

Napoli-Parma, probabili e ballottaggi: Milik dal 1'. Esordio per Ciciretti?

Roma-Frosinone, probabili e ballottaggi: un solo dubbio per Di Francesco

TOP NEWS Ore 13 - Juve in agguato per Pogba. Neymar chiama Paquetà

Genoa, Ballardini: "Il Chievo sta bene in Serie A, ha padronanza"

Pazienza: "Juve senza fatica. Napoli, non commettere errori"

News dall'infermeria di casa Juventus, raccontate oggi da Tuttosport. Recuperato Andrea Barzagli, il prossimo dovrebbe essere Mattia De Sciglio che è ancora a zero minuti. Infortunatosi nel riscaldamento contro il Sassuolo, l'obiettivo è tornare il 6 ottobre contro l'Udinese.

