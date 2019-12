Juve, ballottaggio Higuain-Bernardeschi: testa anche alla Supercoppa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tridente o non tridente? Questa la domanda che Maurizio Sarri continua a farsi in vista della sfida di oggi contro la Sampdoria a Marassi, pensando soprattutto alla Supercoppa italiana di domenica contro la Lazio. Nella giornata di ieri l'allenatore ha provato Higuain, Ronaldo e Dybala a lungo insieme ma non è da escludere che al posto del Pipita possa giocare Bernardeschi. Questo per due motivi: per risparmiare l'argentino per il match che vale un trofeo e per non far affaticare il resto della squadra più del dovuto, visto che ieri in conferenza stampa lo stesso Sarri ha affermato: "Con loro in campo gli altri sette devono coprire, è un modulo molto dispendioso". A riportarlo è il Corriere dello Sport.