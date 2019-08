Juve, Bernardeschi: "Frappart oggi scrive una pagina di storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha voluto sottolineare l'importanza della scelta di Stephanie Frappart come arbitro della Supercoppa Europea: "Stasera una donna arbitrerà una finale europea di calcio maschile. E sarà alle prese con la tensione della prima volta, con l’adrenalina di una sfida importante, con la responsabilità di chi sente tutti gli occhi addosso. So cosa si prova in questi momenti. Ma so anche che sono i gesti simbolici a favorire i grandi cambiamenti. E comunque vada, Stephanie Frappart oggi scriverà una pagina di storia", ha scritto il numero 33 juventino.