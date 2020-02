© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ansia Federico Bernardeschi in casa Juventus. Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni del fantasista carrarino, che ieri ha svolto fisioterapia: la sua presenza al Bentegodi contro il Verona è a rischio. Discorso diverso per quanto riguarda Paulo Dybala: l'argentino c'è, la scelta se mandarlo in campo dal primo minuto o meno toccherà soltanto a Sarri.