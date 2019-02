Juve, Bernardeschi in gruppo: out Spinazzola e Douglas Costa

© foto di Federico Gaetano

La Juventus è tornata in campo, dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri al termine della sfida di sabato contro il Parma, e questo pomeriggio si è ritrovata al JTC per iniziare a concentrarsi sul prossimo match, che la vedrà impegnata domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I bianconeri, dopo il riscaldamento e la parte atletica si sono concentrati esercizi di tecnica e circolazione palla. Bernardeschi, uscito nel finale della partita contro il Parma, si è regolarmente allenato con il gruppo, mentre Spinazzola ha affrontato un lavoro personalizzato in seguito ad un trauma alla caviglia sinistra riportato contro gli emiliani. Non si è invece allenato Douglas Costa a causa di un problema muscolare accusato nel corso della gara di sabato sera e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Barzagli, Bonucci e Chiellini hanno proseguito nel loro programma personalizzato.