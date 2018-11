Juve, Bernardeschi non ce la fa. Out anche Khedira ed Emre Can

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus è tornata in campo alla Continassa e s'è allenata in vista della gara contro il Valencia che andrà in scena domani sera all'Allianz Stadium. Ha lavorato col gruppo anche Alex Sandro che contro la SPAL aveva chiesto il cambio perché era stanco. In campo non c'era Federico Bernardeschi che non ha quindi smaltito il problema agli adduttori. Oltre la numero 33 juventino assenti anche Sami Khedira e Emre Can.