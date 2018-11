Juve, Bernardeschi punta il Valencia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bernardeschi al lavoro per rientrare, ma con calma. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il centrocampista offensivo della Juventus salterà di sicuro la sfida con la SPAL, ma potrebbe esserci in Champions League contro il Valencia. Sabato con gli estensi mancherà anche Khedira, c'è ottimismo per quanto riguarda la presenza di Pjanic.