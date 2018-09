Juve, Boban da CR7: il 25 settembre è atteso per il Best Fifa Player

© foto di Federico De Luca

Zvonimir Boban in visita alla Juventus e a Cristiano Ronaldo. Lo racconta La Stampa: il vicesegretario generale della Fifa ha visitato il training center bianconero e si è soffermato con Andrea Agnelli, presidente dell'ECA. Ma ha anche approfittato, spiega il quotidiano, per assicurarsi della presenza di CR7 a Londra il 25 settembre per il Best Fifa Player. L'assenza del portoghese al The Best, premio UEFA assegnato a Modric, non è passata inosservata.